Die beiden Vorstandsmitglieder Jan-Hendrik Schlüter (l.) und Sönke Niestroj wollen eine Fusion der Raiffeisenbank Owschlag mit einer anderen Bank auch in Zukunft unbedingt umgehen. Foto: Anja Hasler up-down up-down Fusion steht nicht zur Debatte Eigenständigkeit soll bleiben: Neue Kunden lassen die Raiffeisenbank Owschlag wachsen Von Christina Köhn | 05.07.2023, 12:11 Uhr

Die Raiffeisenbank in Owschlag ist die zehntkleinste Bank in Deutschland, die eigenständig ist. Und das soll nach den Wünschen von den Vorstandsmitgliedern Jan-Hendrik Schlüter und Sönke Niestroj auch so bleiben.