Kulturstätte in Stapel Kampf um das Ohlsenhaus: 40 Künstler unterzeichnen Offenen Brief Von Sabine Sopha | 01.01.2023

Das Ohlsenhaus in Stapel soll Kulturzentrum bleiben. Jedenfalls, wenn es nach dem Willen des Arbeitskreises Ohlsenhaus geht. In einem Offenen Brief appellieren 40 Künstler jetzt für den Erhalt als Veranstaltungsort.