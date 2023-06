Die Beschilderung und die Baken zeigen es an: Hier ist kein Durchkommen. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Zwischen Holzbunge und Bünsdorf Autofahrer ignorieren Absperrung: Sicherheitsdienst überwacht Baustelle auf Kreisstraße Von Aljoscha Leptin | 14.06.2023, 08:36 Uhr

Weil sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Absperrungen hielten, bewachen jetzt Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Baustelle an der K2 zwischen Holzbunge und Bünsdorf. Immer wieder gibt es Diskussionen mit Autofahrern, die keinen 2,5 Kilometer-Umweg in Kauf nehmen wollen.