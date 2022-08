Golflehrer Thomas Erlenkötter zeigt den Jugendlichen den richtigen Dreh beim Abschlag. FOTO: Marco Sarcani up-down up-down Güby an der Schlei Golf: Hier bekommt die Jugend den richtigen Dreh für den Abschlag Von Britta Bünger | 04.08.2022, 08:25 Uhr

Um den Nachwuchs in den Vereinen muss man sich bemühen. Der Golf Club an der Schlei in Güby macht das seit vielen Jahren mit einer Jugendgolfwoche in den Sommerferien. Dort können Anfänger und erfahrenere Kinder und Jugendliche eine Woche lang ganztägig ihre Fähigkeiten verbessern oder aber einfach nur Spaß haben und sich den Golfsport anschauen.