Explodierende Baukosten Statt Neubau - Investitionen in altes Feuerwehrhaus in Fleckeby nötig Von Dirk Steinmetz | 05.10.2023, 15:12 Uhr Foto: Dirk Steinmetz

Das Gerätehaus der Feuerwehr Fleckeby kommt in die Jahre. Auch wenn seit 2018 schon an einem Neubau geplant wird, hat der Gemeinderat zahlreiche Sanierungen am Altbau und Neuanschaffungen beschlossen.