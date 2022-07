Unter der Überschrift „Kunst und mehr in Osterby“ gibt es am Wochenende auf dem alten Mühlengelände Einiges zu sehen. FOTO: Jörn Brede up-down up-down Künstler und Kunsthandwerker Schmuck, Keramik und Skulpturen: In Osterby gibt es am Wochenende „Kunst und mehr“ Von Arne Peters | 12.07.2022, 14:17 Uhr

„Kunst und mehr in Osterby“ - unter diesem Motto laden zwölf befreundete Kreative am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. Juli, auf das alte Mühlengelände in Osterby ein.