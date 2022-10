Ohne Sensenmann, Hexen, Gespenster, Totenköpfe oder einer Figur aus der amerikanischen Horror-Thriller-Splatter-Filmreihe Saw geht es in diesen Tagen nicht im Haus der Familie Kuhrts. Pierre (14), Ewoyn (6), John (4) und Neele (11) sowie Mutter Birgit (v. l.) bereiten sich auf Halloween am 31. Oktober vor. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Gruseliges in Ascheffel Sensenmann, Totenköpfe, Hexen - so feiert Familie Kuhrts Halloween Von Susanne Karkossa-Schwarz | 29.10.2022, 12:13 Uhr

In den Tagen vor dem 31. Oktober haben Birgit Kuhrts und ihre Kinder viel zu tun. Haus und Garten der Familie verwandeln sich vom friedlichen Heim in einen Ort des Grauens. Der Sensenmann winkt einem mit seiner Sense, am Zaun hängen kleine Schädel, Hexen an Fenstern und Türen haben das Regiment übernommen.