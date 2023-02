Das Gelände der Pumpstation der Gemeinde Hummelfeld muss gepflegt werden. Auch hier werden Bürgermeister Dirk Harder und Gemeindewehrführer Marc Hansen, auch erster stellvertretender Bürgermeister, aktiv. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Kleine Gemeinde – großes Ehrenamt Warum in Hummelfeld Bürgermeister und Wehrführer zur Schaufel greifen Von Susanne Karkossa-Schwarz | 16.02.2023, 16:55 Uhr

Es gibt große städtische und kleine kommunale Bauhöfe und es gibt den Bauhof in Hummelfeld. Der ist in Wahrheit das alte Feuerwehrgerätehaus. Dort ist alles untergebracht, was ein Gemeindearbeiter so braucht: von Baustellenschildern über Schaufel und Besen bis zur Warnbake. Die Sache hat einen Haken: Es gibt überhaupt keinen Gemeindearbeiter in Hummelfeld.