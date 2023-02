Die Gemeinde Hummelfeld zeichnet sich durch ein vielfältiges ehrenamtliches Engagement ihrer Bürger aus, sowohl der Kommunalpolitiker, hier Bürgermeister Dirk Harder (r.) und sein Stellvertreter Marc Hansen, als auch der Einwohner. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Hummelfeld Warum die kleine Gemeinde ein großes Vorbild sein kann Meinung – Susanne Karkossa-Schwarz | 16.02.2023, 17:44 Uhr

Die Kommunalpolitik steht zurzeit mächtig unter Beschuss. In vielen Gemeinden um Hummelfeld herum sind viele Bürger auf ihre politischen Vertreter nicht gut zu sprechen. Und mit den Entscheidungen der Gemeindevertretung oft nicht einverstanden. Was das jetzt mit dem fehlenden Gemeindearbeiter in Hummelfeld zu tun hat? Sehr viel.