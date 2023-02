Bürgermeister Jens-Peter Frank (r.) informiert sich bei Geschäftsführer Jan Joost über die Einzelheiten der Firma Dujos, die in Holtsee ein Nahwärmenetz aufbauen möchte. Sie stehen vor einem Verbindungsrohr zwischen zwei Fermentern, wo die organische Substanz abgebaut und das Biogas gebildet wird. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Klimaneutrale Wärmeversorgung Nahwärmenetz: In Holtsee werden in 2023 die ersten Häuser angeschlossen Von Susanne Karkossa-Schwarz | 04.02.2023, 08:00 Uhr

Mit großen Schritten geht es in der Gemeinde am gleichnamigen See in Sachen klimafreundliche Energieversorgung voran: Nach nur fünf Monaten Planungszeit haben 54 Hausbesitzer im ersten Bauabschnitt einen Vertrag mit der Firma Dujos Holtsee GmbH & Co. KG unterschrieben. In Kürze sollen die Erdarbeiten für die Leitungen beginnen.