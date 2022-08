Bürgermeister Jens-Peter Frank lobte das gute Miteinander in Holtsee. Man werde künftig daran gemessen, wie Holtsee sich als moderne, lebenswerte Gemeinde weiterentwickle. FOTO: Ann-Kathrin Meding up-down up-down Empfang zum Dorfjubiläum 750 Jahre Holtsee Worauf die Holtseer stolz sein können, und worauf es in Zukunft ankommt Von Ann-Kathrin Meding | 14.08.2022, 17:12 Uhr

Nach dem großen Festumzug durch den Ort, kamen alle zur Eröffnungsfeier am Sportplatz zusammen. Bürgermeister Jens-Peter Frank sieht in dieser Feierstunde mehr als nur ein Ablagefach für Heimatgeschichte. Vielmehr sei sie eine Brücke aus der Vergangenheit in die Zukunft. „Nehmen wir den Tag heute als Anlass zur Bestandsaufnahme. Zu Fragen, woher wir kommen und wohin wir gehen“, begrüßte er besonders auch diejenigen, auf die es in der Gemeinde ankommt - die Bürger.