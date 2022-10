Die Familie Joost, Betreiber der Biogasanlage Dujos GmbH & Co. KG, möchte die Gemeinde Holtsee mit Nahwärme versorgen. Foto: Firma Dujos up-down up-down Holtsee Warum Holtsee Vorreiter für klimafreundliche Nahwärme wird Von Susanne Karkossa-Schwarz | 06.10.2022, 18:21 Uhr

Die Firma Dujos GmbH & Co. KG will in der Gemeinde ein Nahwärmenetz aufbauen und kommunale Gebäude und private Haushalte mit Biogas versorgen. Auf der Einwohnerversammlung kündigte Betreiber Jan Joost einen Baubeginn für August 2023 an. Unter den knapp 100 Zuhörern war auch politische Prominenz: Thomas Losse-Müller, SPD-Fraktionsvorsitzender im schleswig-holsteinischen Landtag, interessierte sich ebenfalls für das Thema.