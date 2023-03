Sie sind die Direktkandidaten des CDU-Ortsverbands Holtsee (v. l.): Sönke Marten, Dania Bornhöft, Ulrich Franz, Corinna Suhr, Christoph Hannemann, Henrike Marten und Thomas Voigt. Foto: Privat up-down up-down Kommunalwahl 2023 CDU Holtsee geht mit Spitzenkandidat Ulrich Franz in die Wahl Von Susanne Karkossa-Schwarz | 10.03.2023, 13:51 Uhr

Die CDU Holtsee hat ihre Direkt- und Listenkandidaten für die Kommunalwahl am 14. Mai gewählt. Den Schwerpunkt ihrer Arbeit in der nächsten Legislaturperiode sieht sie in der Weiterentwicklung der Infrastruktur.