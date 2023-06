Geschichten für Kinder aus erster Hand präsentierten in dieser Wochen fünf Autoren des Kollektivs Elbautoren aus Hamburg an der Grundschule Fleckeby. Organisiert hatten dies Jutta Heilmann (l.) vom Kulturtreff Fleckeby und die Pädagogen Anja Schütt (hinten v.r.) und Schulleiterin Svea Hermann. Es lasen vor: Cornelia Manikowsky (ab 2. v.l.), Ludwig von Otting, Karl Olsberg, Cornelia Franz und Julia Neuhaus. Foto: Dirk Steinmetz up-down up-down Kinderbuchautoren in Fleckeby Lesen - Autoren sagen warum es so wichtig ist Von Dirk Steinmetz | 03.06.2023, 07:53 Uhr

Spaß am Lesen und an Büchern wecken, das fördert auch das Bundesprogramm Neustart Literatur. Fünf Kinderbuchautoren der Hamburger Elbautoren besuchten die Grundschule Fleckeby und lasen in den Klassen eins bis vier vor.