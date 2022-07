Die Gruppe Screaming Stereo aus Heide bot den mitgehenden Besuchern Metal vom Feinsten. FOTO: Gernot Kühl up-down up-down Haby rockt! Metal-Festival in Haby mit viel Power und Charisma Von Gernot Kühl | 24.07.2022, 16:08 Uhr

Die Metal-Szene ließ es in familiärer Atmosphäre richtig krachen: Sieben Bands waren am Sonnabend beim Metal-Festival „Haby rockt!“ am Start.