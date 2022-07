Die Bühne steht schon, wenn auch noch mit abgesenktem Dach. Roland Regling, Hauptorganisator von „Haby rockt“ und Eigentümer des Resthofes, will selber eines: Party machen. FOTO: Rollo-Events up-down up-down Heavy-Metal-Festival „Haby rockt Open Air“: Roland Regling lädt zum Wacken-Feeling ein Von Arne Peters | 19.07.2022, 16:48 Uhr

Am 23. Juli steigt das Open-Air-Festival mit sieben Bands in Haby. Dabei ist unter anderem die Rammstein-Coverband “Los!”. Camping-Gäste können bereits am 22. Juli anreisen.