Hohes Ehejubiläum in Güby Alma und Alfred Thordsen feiern ihre diamantene Hochzeit Von Susanne Karkossa-Schwarz | 08.02.2023, 07:15 Uhr

Am 8. Februar 1963 gaben sich die beiden bei Eis und Schnee das Ja-Wort, zunächst im Standesamt in der Hardesvogtei in Fleckeby, dann in der Kirche in Kosel. Eine Sache spielt in der Ehe von Alma und Alfred Thordsen eine entscheidende Rolle: die ehemalige Genossenschafts-Meierei in Wolfskrug.