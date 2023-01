Mutig führt Mia Schulhund „Pepe“ zu den Memorykarten, auf denen die Leckerlis liegen. Ihre Mitschüler schauen gebannt zu. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Schulhund im Unterricht „Pepe“ arbeitet als Hilfs-Pädagoge auf vier Pfoten Von Susanne Karkossa-Schwarz | 30.01.2023, 15:20 Uhr

„Pepe-Stunden“ sind in der Grundschule Fleckeby der Renner. Die Klassen kommen nur dann in ihren Genuss, wenn sie ihre „Pepe-Pfoten“ voll haben. Wir waren in einer Stunde mit Schulhund Pepe dabei, haben ein ungewöhnliches Memoryspiel und sehr aufmerksame Kinder erlebt.