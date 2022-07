Das Laufteam der Grundschule Fleckeby nahm am Helgoland-Staffelmarathon 2022 teil. FOTO: Privat up-down up-down Fleckeby Warum Fleckebyer Schüler über die Hochseeinsel Helgoland laufen Von Susanne Karkossa-Schwarz | 02.07.2022, 09:00 Uhr

Nach sieben Jahren war es wieder soweit: Ein Laufteam der Grundschule hatte sich in der Vorausscheidung in Bordesholm für den diesjährigen Helgoland-Staffelmarathon für die Klassen eins bis sechs qualifiziert. Und so machten sich vor Kurzem sechs Schüler, ein Vater und die Sportlehrerin Heike Wohlers für einen Tag nach Helgoland auf.