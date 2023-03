Die Glasfront und die Glastüren des Bürgerbüros erhalten eine Mattingsfolie, auf der ein Panoramabild der Hüttener Berge zu sehen ist. Helge Mähl von der Firma K2-Werbung GmbH sorgt für den letzten Schliff an der Tür zu einem der Büros. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Umzug Amt Hüttener Berge Neues Bürgerbüro soll morgen pünktlich um 8 Uhr öffnen Von Susanne Karkossa-Schwarz | 08.03.2023, 16:25 Uhr

Aktuell wird in der Amtsverwaltung in Groß Wittensee aus- und eingepackt, geräumt, gesaugt – alle Fachbereiche aus Ascheffel sind jetzt in den neuen Erweiterungsbau umgezogen. Damit ist die Zwei-Haus-Regelung endgültig Geschichte.