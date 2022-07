Zu dem Zirkusprogramm gehörte auch eine Menschenpyramide, bei der die Schüler Teamfähigkeit, Mut und Koordination zeigten. FOTO: Schule am See Groß Wittensee up-down up-down Groß Wittensee Manege frei für die Zirkusakrobaten Von Susanne Karkossa-Schwarz | 01.07.2022, 17:31 Uhr

Zum Abschluss des Schuljahres gab es an der Schule am See, Standort Groß Wittensee, ein besondere Projektwoche. Clown Mücke weihte die Kinder in Zirkuskünste ein. Krönender Abschluss war eine Vorstellung in einem bunten Festzelt.