Dackelfreunde treffen sich am Sonntag, 26. Februar, in Groß Wittensee zur Zuchtschau. Welcher Dackel ist der schönste? Von Susanne Karkossa-Schwarz | 24.02.2023, 14:36 Uhr

Im Schützenhof in Groß Wittensee geht es am Sonntag tierisch zu – die Dackel sind los. Die Gruppe Kiel I im Deutschen Teckel Klub von 1888 veranstaltet am 26. Februar nach der coronabedingten Pause wieder eine Dackelzuchtschau.