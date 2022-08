Die Gemeinde Holtsee wird 750 Jahre alt. Das wird mit einer Festwoche vom 13. bis 20. August mit einem bunten, von vielen getragenen Programm, gefeiert. Hier ein Blick aus Richtung des Ortsteils Harfe zum Holtsee. FOTO: Ulrich Franz up-down up-down 750 Jahre-Jubiläum in Holtsee So feiern Bürger, Vereine und Firmen das Jubiläum ihrer Gemeinde Von Dirk Steinmetz | 05.08.2022, 10:08 Uhr

Auf 750 Jahre blicken die Bürger in Holtsee in diesem Jahr zurück. Vom 13. bis 20. August wird das Jubiläum mit vielen Veranstaltungen gefeiert. Der Startschuss fällt mit einem historischen Umzug am Sonnabend, 13. August.