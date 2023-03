Im grünen Klassenzimmer: Owschlags Bürgermeister Stephan Lübbers (l.) zeigt dem Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Losse-Müller, den Schulgarten. Foto: Anja Hasler up-down up-down Grundschule in Owschlag Neues Gesetz kommt 2026: Ganztagsbetreuung der Kinder wird eine Herausforderung Von Anja Hasler | 19.03.2023, 14:43 Uhr

Ab 2026 befürchten Schulen in Schleswig-Holstein Engpässe in der Ganztagsbetreuung. Dann haben Eltern einen Rechtsanspruch darauf. Auch an der Grundschule Owschlag fragen sich Schulleiter und Bürgermeister, wie das organisiert werden soll.