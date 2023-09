Bald keine Schließfächer mehr Fokus auf mehr Online-Beratung: Förde Sparkasse baut Filiale in Owschlag um Von Rainer Krüger | 06.09.2023, 11:31 Uhr Die Förde Sparkasse will ihre Filiale in Owschlag umgestalten. Deswegen schließt die Geschäftsstelle ab 20. September. Foto: Anja Hasler up-down up-down

Video-Konferenz statt direktes Kundengespräch. Diese Option will die Förde Sparkasse auch in ihrer Filiale in Owschlag zum Beratungsstandard machen. Deswegen gestaltet sie ab 20. September ihre Filiale um. Das ist geplant.