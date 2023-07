Vor Freude springende Kinder in Pakistan. Das Kinderhilfswerk verbessert das Leben der Kinder und Jugendlichen vor Ort. Foto: Kinderhilfswerk Compassionate Aid up-down up-down Eckernförder Kinderhilfswerk Flohmarkt in Grundschule Fleckeby hilft Kindern in Pakistan Von Jessica Conrad | 25.07.2023, 08:49 Uhr

In Fleckeby findet vom 24. Juli bis zum 10. August ein Flohmarkt für Kinder in Not statt. Projektleiter Nils Stilke aus Eckernförde sammelt Spenden für sein Kinderhilfswerk Compassionate Aid, das in Pakistan ein Kinderheim für Waisen, Kindersklaven und vernachlässigte Kinder leitet.