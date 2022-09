Stellvertretend für alle teilnehmenden Vereine und Verbände werben Ursula Schwarzer (Gemeindevertreterin), Petra Grabienski (DRK), Bürgermeister Rainer Röhl, Jutta Heilmann (KulturFleck) und Manfred Grabienski (DRK, v. l.) für die Veranstaltung „Fleckeby feiert!“/Apfelfest am Montag, 3. Oktober. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Kreiskultur Fleckeby Musik, orientalisches Café und viele Aktionen - das gibt es auf dem Dorffest Von Susanne Karkossa-Schwarz | 28.09.2022, 15:19 Uhr

Ein Fest findet am 3. Oktober von 11 bis 18 Uhr am Grillplatz in Götheby statt. 13 Vereine, Verbände und Institutionen bieten ein Programm mit viel Musik, einer Kunst-Auktion, Kinderprogramm, Vorführungen der Feuerwehr und einem orientalischen Café an.