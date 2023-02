Foto: Archiv/Fleckeby Fleckeby östlich Krogkoppel Rückkehr zur Sachlichkeit und zum demokratischen Ton Meinung – Susanne Karkossa-Schwarz | 17.02.2023, 17:50 Uhr

Auf der Gemeindevertretersitzung in Fleckeby am Donnerstagabend ließ sich so mancher Gemeindevertreter von Zorn und Enttäuschung leiten. Verständlich angesichts der Situation, aber nicht zielführend.