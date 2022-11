Neben der Tennishalle soll das neue Feuerwehrgeräte- und Bürgerhaus in Fleckeby entstehen. Doch aufgrund der hohen Kosten von 4,5 Millionen Euro wird die Gemeinde das Projekt im nächsten Jahr nicht realisieren können. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Gemeindefinanzen Fleckeby muss 2023 den Gürtel enger schnallen Von Susanne Karkossa-Schwarz | 30.11.2022, 16:03 Uhr

Der Haushalt 2023 der Gemeinde an der Schlei hat es in sich: Aufgrund der Finanzlage stehen einige Investitionen auf dem Prüfstand, so auch der Neubau des Feuerwehrgerätehauses.