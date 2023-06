Bis in die frühen Morgenstunden mussten die Feuerwehrleute diese Koppel in Owschlag löschen. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Trockenheit und Hitze in SH Feuerwehr im Dauereinsatz: Nach Waldbrand in Mielkendorf stand Koppel in Owschlag in Flammen Von Aljoscha Leptin | 14.06.2023, 09:18 Uhr

Am Dienstagabend, 13. Juni, musste die Feuerwehr zunächst einen Waldbrand in Mielkendorf löschen. In der Nacht auf Mittwoch stand dann eine Koppel in Owschlag in Flammen.