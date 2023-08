Erfolgsgeschichte aus Owschlag Vom Flüchtling zum Unternehmer: Shadi Hussein hat jetzt seinen eigenen Friseursalon Von Anja Hasler | 16.08.2023, 08:43 Uhr Die ehemalige Chefin Karen Kraft und der neue Chef Shadi Hussein sind sich freundschaftlich verbunden und arbeiten auch weiter in Owschlag zusammen. Foto: Anja Hasler up-down up-down

Bereits in Syrien hatte Shadi Hussein das Friseurhandwerk erlernt – jetzt hat der 34-Jährige sich in seiner neuen Heimat Owschlag selbstständig gemacht. So erklärt er seine Erfolgsgeschichte.