Eisvögel am Bistensee Wie Horst Andritzke den Eisvögeln am Bistensee zu Bruterfolgen verhilft Von Gernot Kühl | 28.08.2023, 11:36 Uhr Sieben junge Eisvögel sind in der künstlichen Brut- und Wohnhöhle am Bistensee groß geworden. Foto: Horst Andritzke

Sieben junge Eisvögel sind in der künstlichen Brutkammer und Wohnhöhle am Bistensee aufgezogen worden und haben ihre Höhle inzwischen verlassen, um sich eigene Reviere zu suchen. Es ist bereits die dritte Eisvogelbrut in diesem Jahr.