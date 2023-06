Die Familien Albert und Dobrick sind nicht nur Freunde, sondern beim Dorfflohmarkt auch gesellige Geschäftspartner. Foto: Annkathrin Meding up-down up-down Dorfflohmarkt in Ascheffel Warum ein Besuch immer gut für Überraschungen ist Von Annkathrin Meding | 19.06.2023, 08:34 Uhr

Am Sonntag waren die Bürger in Ascheffel schon früh auf den Beinen. Rund 50 Haushalte beteiligten sich am großen Dorfflohmarkt entlang der Dorfstraßen.