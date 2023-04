In der Gemeinde Ascheffel tritt nur ein Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl an. Foto: Jonas Bargmann up-down up-down Am 14. Mai wird in SH gewählt Kommunalwahl: Das sind die Spitzenkandidaten aus Ascheffel, Hütten, Klein Wittensee Von Eckernförder Zeitung | 28.04.2023, 07:07 Uhr

Am 14. Mai ist in Schleswig-Holstein Kommunalwahl. In Ascheffel, Hütten, Klein Wittensee und Neu Duvenstedt wird auch gewählt. Wir stellen die Spitzenkandidaten vor.