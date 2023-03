Anne Beeck wird bei der Podiumsdiskussion am 29. März in Rendsburg über ihre Erfahrungen mit dem Lipödem sprechen. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Nicht dick, sondern krank Diagnose Lipödem: Anne Beecks langer Weg zurück in ein schmerzfreies Leben Von Michelle Ritterbusch | 28.03.2023, 16:31 Uhr

Im Jahr 2021 erhielt Anne Beeck die Diagnose Lipödem: Eine Fettverteilungsstörung, die bei ihr zu Schmerzen in den Beinen führt. Jetzt hat sie die erste Operation hinter sich und will in Rendsburg anderen Betroffenen mit ihren Erfahrungen helfen.