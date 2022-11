Mehrere skatesportbegeisterte Jungen übergaben im Sommer 2021 einen offenen Brief an Bürgermeister Rainer Röhl mit dem Wunsch nach einem Skatepark in Fleckeby. Foto: Archiv/Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Fleckeby Deshalb gibt es drei Standortvorschläge für den Skatepark Von Susanne Karkossa-Schwarz | 03.11.2022, 14:47 Uhr

Im Juli 2021 wandten sich mehrere Jungen mit dem Wunsch nach einem Skatepark in Fleckeby an den Bürgermeister. Nach fast 16 Monaten kommt jetzt Bewegung in die Sache: Die Gemeinde will drei Standorte für eine derartige Anlage prüfen.