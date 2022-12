Die alte Schule in Groß Wittensee ist zu klein, eine Umwandlung des Baus entsprechend den heutigen Vorgaben an eine funktionale Schule sind in dem denkmalgeschützten Gebäude kaum darstellbar. Groß Wittensee plant einen Neubau samt Sporthalle.

Foto: Karkossa-Schwarz / Archiv