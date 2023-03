Eine Spende in Höhe von 5000 Euro überreicht Randy Delfs an Katrin Elsner. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Show in der Nordmarkhalle „Delfs trifft Palkus“-Show in Rendsburg: 5000 Euro für schwerkranke Kinder Von Michelle Ritterbusch | 11.03.2023, 11:01 Uhr

700 Gäste hatten in diesem Jahr bei der „Delfs trifft Palkus“-Show eine entspannte Zeit in der Nordmarkhalle in Rendsburg. Nun hat das Ganze ein Nachspiel – in Form einer Spende an das Team Doppelpass.