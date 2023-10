Landjugend Bünsdorf Scheunenfete, Hilfe, Gemeinschaft: Auf den Spuren der Faszination Landjugend Von Michelle Ritterbusch | 04.10.2023, 12:34 Uhr Logo NEO Landjugend verbindet: Hanna-Sophie Lööck (von links), Deike Hansen, Levke Anders und Selina Schröder mögen an der Landjugend Bünsdorf und Umgebung am meisten, dass die Mitglieder eine Gemeinschaft bilden, die sich gegenseitig hilft – über Altersgrenzen hinweg. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down

Ihre Feste kennen viele Menschen in Schleswig-Holstein: Die Scheunenfeten der Landjugenden ziehen hunderte Gäste an. Aber was macht die Faszination Landjugend aus? Auf Spurensuche in Bünsdorf.