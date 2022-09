Erneut flüchten wieder viel mehr Menschen vor dem Krieg in der Ukraine in andere Länder, auch nach Schleswig-Holstein. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde und damit auch im Bereich der Amtsverwaltung Hüttener Berge wird eine große Zahl von Flüchtlingen erwartet, die untergebracht werden muss. Foto: Petros Giannakouris up-down up-down Flüchtlinge aus der Ukraine Warum das Amt Hüttener Berge zwei Häuser kauft Von Susanne Karkossa-Schwarz | 21.09.2022, 15:41 Uhr

Die Flüchtlingszahlen steigen dramatisch an - nicht nur aus der Ukraine kommen wieder vermehrt Menschen nach Deutschland. Das Amt Hüttener Berge muss in diesem Jahr noch 64 Flüchtlinge aufnehmen. Doch es fehlt an freiem Wohnraum. Jetzt hat der Amtsausschuss beschlossen, Immobilien zu kaufen. Deutliche Kritik richtet Amtsdirektor Andreas Betz an die Adresse der Landesregierung.