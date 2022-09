Die Familie Paasch, Benno (4. v. l.) und Dörthe Paasch (3. v. l.) sowie Martin (2. v. l.) und Katrin Paasch (3. v. r.), und Geschäftsführer Jan Westphalen (r.) feierten am Freitag die Einweihung des neuen Firmengeländes. Zu den Gratulanten gehörten auch Ministerpräsident Daniel Günther (2. v. r.) und Amtsdirektor Andreas Betz (l.). Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Damendorf Ministerpräsident Daniel Günther gratuliert zum neuen Firmensitz im Paasch Camp 1 Von Susanne Karkossa-Schwarz | 23.09.2022, 18:56 Uhr

Im Februar 2022 ist der Familienbetrieb Paasch Rohrleitungsbau GmbH & Co.KG aus der Dorfmitte Damendorfs in das neue Gewerbegebiet gezogen. Am Freitagvormittag gab es eine Einweihungsfeier mit 100 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verbänden. Am Abend feiert die Familie mit ihren 120 Mitarbeitern ein zünftiges Fest.