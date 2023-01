Beim Neujahrempfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (großes Bild: 8. von links) und dessen Ehefrau Elke Büdenbender (7. v. li.) war nicht nur die Bundesregierung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (6. v. li.) zu Gast. Weiterhin wurden rund 70 Bürger für Verdienste ums Gemeinwohl ausgezeichnet. Dazu gehörte Karl Heinrich Pohl (kleines Foto) aus Sehestedt. Foto: dpa (großes Bild) und Rebecca Neundorf (kleines Bild) up-down up-down Sehestedter in Berlin geehrt Historiker Karl Heinrich Pohl beim Bundespräsidenten: So war der Neujahrsempfang Von Rainer Krüger | 11.01.2023, 15:51 Uhr

Professor Dr. Karl Heinrich Pohl berät Gedenkstätten, die an die NS-Zeit erinnern. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz wurde der Historiker jetzt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet. So verlief der Tag in Berlin.