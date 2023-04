Die Wählergemeinschaft Bündnis.Wittensee geht bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein erstmals an den Start. Foto: privat up-down up-down Kommunalwahl 2023 Bündnis.Wittensee: Wählergemeinschaft will „desolaten Finanzhaushalt“ angehen Von Jonas Bargmann | 05.04.2023, 12:11 Uhr

Die Wählergemeinschaft tritt zum ersten Mal bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai an. Mit Dirk Fleming ist kein Unbekannter Spitzenkandidat der Gemeinschaft.