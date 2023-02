Brekendorf plant die Ausweisung weiterer Flächen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Foto: Archiv/Symbolbild/Bernd Wüstneck up-down up-down Klimafreundliche Energieerzeugung Wie Brekendorf sich mit eigenem Grünstrom versorgen will Von Susanne Karkossa-Schwarz | 10.02.2023, 07:00 Uhr

Die Kommune macht sich auf den Weg zur klimafreundlichen Gemeinde. Dazu soll noch in diesem Jahr ein Integriertes Quartierskonzept in Auftrag gegeben werden. Auf der Gemeindevertretersitzung am 21. Februar soll der Antrag auf eine Förderung beschlossen werden.