Freuen sich auf die Arbeit im Gewächshaus: Die Kinder der Gruppe „Gartenfüchse" mit den Betreuerinnen Katharina Sattler (rechts) und Ines Lebang. Foto: Aljoscha Leptin Kita Pusteblume Borgstedter Kindergartenkinder bekommen Neubau mit eigenem Gewächshaus Von Aljoscha Leptin | 25.01.2023, 17:03 Uhr

Am Hauptsitz am Tränkeweg gingen der Borgstedter Kita Pusteblume die Räume aus. Jetzt zieht eine Gruppe in ein neues Gebäude am Dieksredder. Hier können die Kinder Gemüse im Gewächshaus anpflanzen. Auch Kinder aus Büdelsdorf und Rendsburg sollen profitieren.