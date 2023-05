Am Sonnabend, 13. Mai, wird das traditionelle Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Kinder Krebshilfe auf der Anlage des Golfclubs An der Schlei gespielt. Foto: Imago-Images /Archiv up-down up-down Benefiz-Golfturnier in Güby „Golf-Club An der Schlei“: Abschlagen und helfen Von Dirk Steinmetz | 08.05.2023, 16:12 Uhr

Am 13. Mai wird in Güby auf der Anlage des Golf-Clubs an der Schlei das traditionelle Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Kinder Krebshilfe gespielt.