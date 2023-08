Benefiz-Golfturnier in Güby Golfer erspielen über 10.000 Euro für Kinderherzhilfe Von Britta Bünger | 17.08.2023, 12:18 Uhr Beim 8. Benefiz-Golfturnier zugunsten der Kinderherzhilfe Schleswig-Holstein im Golfclub an der Schlei in Güby beteiligten sich 124 Spieler. Foto: Matthias Mau / Archiv up-down up-down

Über 10.000 Euro wurden beim 8. Benefiz-Golfturnier zugunsten der Kinderherzhilfe Schleswig-Holstein im Golfclub an der Schlei in Güby eingespielt. In der Brutto-Wertung gewann das Team Vanessa Girke und Mieke Salzer.