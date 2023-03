Ganz schön zugig oben auf dem Schornstein der ehemaligen Meierei Ascheffel: Die Brustfedern von Meister Adebar wehen im Wind. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Ascheffel Endlich – das Dorf hat seinen Storch zurück Von Susanne Karkossa-Schwarz | 15.03.2023, 17:42 Uhr

Jedes Jahr wird die Ankunft des Storches in Ascheffel sehnsüchtig erwartet. In diesem Jahr kamen Meister Adebar und seine Frau spät aus dem Winterquartier zurück – so spät, dass Familie Rehbehn, die seit 1981 Buch über den Storch führt, schon das Schlimmste befürchtete.