Malermeisterin Jessica Hansen in Osterby konnte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in ihrem Betrieb „Die Malerein“ empfangen. Heil informierte sich über die dort eingeführte 4-Tage-Woche und löste sein Versprechen für einen Besuch ein. Sie hatten sich im März in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ zum Thema Arbeitszeit und Fachkräfte kennengelernt.

Foto: Dirk Steinmetz