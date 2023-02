Amtsdirektor Andreas Betz öffnet schon einmal die Tür zum neuen Bürgerbüro der Amtsverwaltung Hüttner Berge, das sich durch die großen Glasfenster hell und transparent präsentiert. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Amt Hüttener Berge Countdown: In 30 Tagen ziehen Bürgerbüro, Bau- und Ordnungsamt nach Groß Wittensee Von Susanne Karkossa-Schwarz | 05.02.2023, 09:00 Uhr

Große Glasfronten an zwei Seiten, ein großzügiger Wartebereich und Mitarbeiter in drei hellen Räumen – das erwartet die Einwohner des Amtes Hüttener Berge ab dem 9. März. Dann nimmt das Bürgerbüro seine Arbeit im Erdgeschoss des neuen Anbaus auf. Und nicht nur das Bürgerbüro – ab diesem Tag sind alle Fachdienste in Groß Wittensee zu erreichen.